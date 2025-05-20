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В МИД РФ заявили о готовности к продолжению контактов с Украиной

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия готова к продолжению контактов с Киевом по урегулированию украинского кризиса, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что накануне "лидеры России и США провели откровенный и обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации вокруг Украины, путях выхода на политическое решение конфликта с учетом итогов обсуждений в Стамбуле".

"Российской стороной было вновь обозначено стремление добиться окончательного, справедливого урегулирования кризиса", - сказала Захарова.

Она отметила, что "в этой связи Москва предложит Киеву поработать над меморандумом относительно будущего мирного договора".

"При движении к разрешению конфликта основой должно быть понимание невозможности достичь данной цели без устранения первопричин. Предстоит согласовать множество деталей, сформулировать принципы урегулирования, обозначить сроки заключения мирного соглашения, зафиксировать возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей, другие параметры", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "Россия никогда не отказывалась от переговоров".

"И готова к продолжению таких контактов с украинской стороной по упомянутым сюжетам. И такой подход нашел полное понимание со стороны президента США Дональда Трампа. Теперь, соответственно, слово за Киевом, для него настает важный момент для принятия решений, учитывая те истеричные и противоречивые заявления, шаги и действия, которые мы наблюдали в эти дни и все это время", - завила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова
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