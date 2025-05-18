Рубио увидел позитивные моменты в переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Переговоры России и Украины, состоявшиеся в пятницу в Стамбуле, не были бесполезными, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Это не стало совершенно пустой тратой времени", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Рубио отметил, что в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил, в частности, состоявшиеся в Стамбуле переговоры.

"Мы обсудили ряд вопросов. Мне хотелось узнать его мнение о том, как прошли переговоры в пятницу", - сказал глава американской дипломатии.

Рубио отметил, что в дальнейшем контакты РФ и Украины можно было бы организовать в Ватикане.

"Ватикан сделал щедрое предложение (о предоставлении площадки для переговоров - ИФ)", - заявил госсекретарь.

По его мнению, в Ватикане "всем сторонам было бы комфортно".

О готовности Ватикана предоставить место для переговоров по украинскому урегулированию сообщалось ранее на этой неделе.

В то же время Рубио сказал, что в американском Конгрессе уже готовы ужесточить существующие антироссийские санкции.

"Мы просили немного подождать, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться какого-либо прогресса на переговорах. Мы достаточно четко говорили с российской стороной шесть или семь недель назад, мы проинформировали российскую сторону о том, что в Конгрессе предпринимаются усилия относительно санкций", - заявил Рубио.

По его словам, США не хотят участвовать в "процессе нескончаемых переговоров", необходим прогресс.