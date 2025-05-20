ФНС попала под мощную DDoS-атаку

Данные пользователей защищены, сообщили в Роскомнадзоре

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил о мощной DDoS-атаке на системы Федеральной налоговой службы, которая началась накануне и продолжается по настоящее время; данные пользователей остаются при этом надежно защищены.

"19 мая с 08:00 ФНС и Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует рост обращений по проблемам в работе ряда сервисов ФНС России. Причина - длительная DDoS-атака на ресурсы Службы по настоящее время (12:40 мск) из-за рубежа на электронные сервисы налогового ведомства", - говорится в сообщении пресс-службы РКН, поступившем в "Интерфакс" о вторник.

По информации РКН, ЦМУ ССОП помогает отражать кибернападение с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам с 8 утра по Москве понедельника 19 мая по настоящее время, "отражая некоторые типы атак мощностью 2 млн запросов в секунду".

"Системы безопасности и управления инфраструктурой ведомства работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют.

В РКН добавили, что "о прекращении DDoS-атаки ФНС сообщит дополнительно".