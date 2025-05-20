В МИД РФ назвали беспочвенными обвинения во вмешательстве в румынские выборы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Обвинения во вмешательстве России в избирательный процесс в Румынии беспочвенны, перспективы выхода отношений двух стран из тупика зависят от способности Бухареста перейти к более прагматичному внешнеполитическому курсу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На этом фоне не имеет смысла рассуждать о перспективах вывода из тупика румыно-российских или российско-румынских отношений, которые в полной мере будут зависеть от способности Бухареста преодолеть русофобские стереотипы, перейти к проведению более прагматичного внешнеполитического курса, отвечающего подлинным интересам румынского народа", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

Она отвергла обвинения румынских властей в адрес России о вмешательстве Москвы в избирательный процесс в Румынии. Захарова охарактеризовала это как "жалкие попытки бухарестских так называемых верхов списать собственные серьезные промахи на Россию".

"Все это не только беспочвенно, но попросту смехотворно", - заявила она.

"Не нашей проблемой является и навешивание ярлыка якобы пророссийского кандидата на Джордже Симиона, националистического настроенного антисистемного деятеля, представлявшего угрозу для благополучия нынешней правящей элиты в Румынии и спокойствия брюссельской бюрократии. Нет, это все не наши проблемы, это индикаторы проблем того самого коллективного Запада", - сказала Захарова.