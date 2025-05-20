РФ надеется, что в США понимают непродуктивность угроз санкциями в адрес России

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В РФ надеются, что нынешняя администрация президента США понимает бесперспективность и контрпродуктивность давления на Россию, в том числе угрозы новыми санкциями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Уверены, что в нынешней администрации США работают здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что давление, тем более откровенные угрозы в адрес России, - это инструмент бесперспективный, контрпродуктивный", - заявила Захарова на брифинге во вторник.

Так она ответила на просьбу прокомментировать заявление государственного секретаря США Марко Рубио о подготовке Конгрессом новых санкций против РФ в случае отсутствия прогресса по ситуации на Украине.

Как отметила Захарова, в МИД РФ фиксируют "все заявления, которые исходят от высокопоставленных американских представителей".



