Рубио понимает, что для украинского урегулирования нужно время, но считает нужным поторопиться

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Решение украинского конфликта требует времени, однако в то же время следует поторопиться, так как у США есть много других задач на мировой арене, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

"С одной стороны, мы пытаемся завершить кровопролитную войну, добиться мира (...). И тут требуется проявить определенное терпение", - сказал он в интервью телеканалу CBS.

"С другой стороны, у нас мало времени: в мире происходит много других событий, и ими тоже нужно заниматься", - добавил госсекретарь.

Он предположил, что встреча президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина - поможет продвинуться в украинском урегулировании.

Также Рубио отметил, что США скоро определят, всерьез ли РФ настроена на решение украинского кризиса. "Довольно скоро мы это выясним", - сказал он.