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Медведев заявил, что РФ не считает нынешние власти Украины правомочными подписывать международные договоры

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Подписывать документы об окончании конфликта на Украине должны управомоченные лица в Киеве, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Вопрос не в конкретных людях, наше отношение к которым всем известно, а в том, чтобы эти договорённости впоследствии не были опровергнуты. А они не будут опровергнуты только в том случае, если они будут совершены управомоченными лицами", - сказал во вторник Медведев, отвечая на вопросы на Международном юридическом форуме.

"Если в настоящий момент действующая исполнительная власть и президент на Украине нами не рассматриваются в качестве тех лиц, которые имеют право на подписание международных договоров и, соответственно, они не могут такие документы подписывать, - ну, значит, нужно прибегнуть к действующей Конституции Украины и найти таких лиц", - отметил зампред Совбеза РФ.

По его словам, это один из вариантов, однако при этом все "зависит ещё от того документа, который подписывается".

"Я помню, что, допустим, акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году подписывался не руководителями гитлеровской Германии, не известными абсолютно одиозными персонажами, которые стояли во главе нацистского режима, а военачальниками, и этого оказалось достаточно. Поэтому все будет зависеть будет от конкретной ситуации, документов, которые будут подлежать подписанию", - сказал Медведев.

Дмитрий Медведев Украина
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