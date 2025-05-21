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Что случилось этой ночью: среда, 21 мая

Трамп определился с проектом системы ПРО "Золотой купол", Британия готова ввести санкции против Израиля, ограничения в аэропортах РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация определилась с проектом системы ПРО нового поколения "Золотой купол". По его словам, система будет включать космические системы и перехватчики. Интерес к участию в проекте проявила Канада.

- Великобритания вместе с союзниками готова ввести санкции в отношении высокопоставленных членов израильского правительства на фоне обострения ситуации в секторе Газа, сообщила The Times со ссылкой на источники. По данным издания, в черный список могут включить министра финансов Бецалеля Смотрича, министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Исраэля Каца.

- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в ночь на среду в аэропортах Ярославля, Костромы и Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. В 05:00 по Москве аэропорт Калуги возобновил работу.

- Британский премьер Кир Стармер в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил поддержку украинской позиции на переговорах с Россией, сообщил офис главы британского правительства.

- США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

- Группировки "Запад" и "Восток" сообщили о ликвидации за сутки 54 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Также уничтожены 13 станций спутниковой связи Starlink, станция РЭБ Kvertus, а также два полевых склада боеприпасов противника.

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