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"Росатом" ведет переговоры о строительстве еще ряда объектов за рубежом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В ближайшее время у ГК "Росатом" появятся еще несколько объектов за рубежом - как у ближайших соседей, так и в более дальних странах, сообщил в Совете Федерации гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Ряд переговоров находятся в финальной стадии, сказал он.

Сотрудничество в атомной сфере было тематикой переговоров России в рамках "дипломатического марафона" с лидерами Египта, Бразилии, Монголии, европейских стран, говорил Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" . "Могу так сказать, что переговоры Владимира Владимировича Путина с Египтом, с Бразилией, с Монголией, с европейскими странами в этот раз были в большей степени переговорами по атомной тематике", - сообщал он.

Также недавно Лихачев заявлял журналистам, что Бразилия "отфиксировала плодотворное сотрудничество в сфере поставок урана" из РФ, кроме того, страна имеет планы по строительству новых "мощных" блоков. "Соответственно, начались переговоры и в этой сфере", - говорил он, также отметив, что страну интересуют и малые блоки - как наземные, так и плавучие. При этом, по его словам, корпуса для блоков могли бы производить бразильские предприятия.

В Египте "Росатом" строит АЭС "Эль-Дабаа" на четыре энергоблока, при этом площадка имеет потенциал для удвоения мощностей при необходимости.

Монголии "Росатом" ранее был готов предложить малую модульную АЭС на 220-330 МВт, говорил Лихачев.

Кроме того, как сообщал Лихачев по итогам переговоров России и Сербии, атомная энергетика вошла "в официальную повестку дня российско-сербских отношений". "Фактически нынешний визит президента Вучича знаменует начало нового этапа работы с Сербией в части уже возможного размещения атомных электростанций в Сербии", - отмечал он.

Алексей Лихачев Бразилия Росатом Египет Сербия Монголия
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