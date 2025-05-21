Для ГРР на суше Арктики и ДФО хотят ввести повышающий коэффициент к налогу на прибыль

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минприроды намерено предложить ввести для геологоразведки (ГРР) на суше Арктики и Дальнего Востока повышающий коэффициент 1,5 при расчете налога на прибыль, сообщил глава Минприроды Александр Козлов в Госдуме на "правительственном часе", посвященном социально-экономическому и инфраструктурному развитию Арктики.

Комментируя тему углеводородных месторождений в Арктике, министр отметил, что в регионе 31 млрд тонн запасов и 95 млрд тонн ресурсов. "Ресурсы надо ещё подготовить за счет геологоразведки как государством, так и компаниями, и перевести их в запасы. Из 31 млрд тонн запасов рентабельных - 13 млрд. При текущей добыче их хватит на 26 лет. Из этих запасов значительная часть - трудноизвлекаемые, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что позволило сделать их добычу рентабельной", - сказал Козлов.

"Сегодня геологоразведка ресурсов по геологическим причинам сместилась в труднодоступные районы Арктики, Дальнего Востока. В Налоговом кодексе есть единственная прямая мера поддержки геологоразведки: при бурении на новых морских месторождениях установлен повышающий коэффициент 1,5 при расчете налога на прибыль. Эта мера востребована. Есть результаты. Например, открыты крупные месторождения Тритон и Нептун в Охотском море. Мы будем рассматривать возможность введения аналогичной меры на суше Арктики и Дальнего Востока для стимулирования геологоразведки",- сказал Козлов.

Он напомнил, в Арктике сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых: 95% запасов платиноидов, 76% редкоземельных металлов, 74% газа, 73% никеля, 55% кобальта, 29% нефти.

"Для таких регионов, как Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, недропользование является основным источником валового регионального продукта. В Арктике несколько моногородов, где добычные предприятия - это всё. Не будет добычи - не будет города. Пример Воркуты. Ежегодно из бюджета мы выделяем финансирование на арктическую геологоразведку. Вкладывают в геологическое изучение и сами недропользователи. Суммарно в прошлом году вложено почти 175 млрд рублей", - добавил министр.