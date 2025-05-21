Комитет Думы предложил распространить меры воздействия организаторов торгов и на эмитентов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил при доработке законопроекта о расширении полномочий организаторов торгов предусмотреть возможность применения мер воздействия не только к участникам торгов, но и к эмитентам.

Заключение комитета на законопроект № 834116-8 опубликовано в электронной базе данных парламента. Законопроект в палату в феврале внесла группа депутатов и сенаторов.

Согласно действующему законодательству, организатор торговли вправе проводить проверки, требовать от участников торгов и эмитентов предоставления необходимых документов, объяснений, информации в письменной или устной форме. Законопроект уточняет, что участники торгов обязаны предоставлять документы и информацию в порядке и в сроки, которые установит организатор торговли. Кроме того, добавляется норма о том, что при выявлении нарушений правил организованных торгов, а также при непредоставлении участниками торгов необходимых документов организатор вправе вынести предупреждение, наложить штраф, приостановить или прекратить доступ к участию в торгах.

Сейчас, как сказано в пояснительной записке, он может приостановить или прекратить допуск к участию в торгах, и данная мера прописана не в законодательстве, а в положении Банка России (от 17.10.2014 № 437-П). Авторы напоминают, что в положении ЦБ предусмотрена лишь обязанность организатора торговли установить в своих правилах меры воздействия по отношению к нарушителям и указаны некоторые меры - приостановление или прекращение допуска к участию. "При этом указанная обязанность организатора торговли не обусловлена его обязанностью по осуществлению контроля (...), что может повлечь неопределенность в части интерпретации пределов реализации организатором торговли своих прав", - говорилось в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, четко указанные законодательно последствия для участников торгов сделают процесс транспарантным и предсказуемым.

"Указанный подход также соответствует иностранной практике (США, Япония, Великобритания), согласно которой применение мер воздействия к участникам торгов является неотъемлемой функцией биржи наравне с регуляторами в целях поддержания упорядоченной организованной торговли", - поясняли авторы.

Комитет поддержал законопроект, но обратил внимание, что по действующему законодательству и подзаконным актам организаторы обязаны контролировать как участников торгов, так и эмитентов. Однако закрепленные в законопроекте меры воздействия не распространяются на эмитентов, что может создать правовой дисбаланс.

"Комитет предлагает рассмотреть возможность распространения предлагаемых законопроектом норм и на эмитентов, по отношению к которым организатор торговли уже применяет контролирующую функцию при процедуре допуска ценных бумаг на биржу (листинг)", - говорится в заключении.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Первое чтение законопроекта намечено на 27 мая. Рекомендуемый срок представления поправок ко второму чтению - 25 июня.