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Осуждены еще двое участников нападения на Дагестан в 1999 году

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор Эдуарду Таушеву и Темирали Заракаеву, причастным к посягательствам на жизнь военнослужащих Минобороны РФ в 1999 году, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

"Подсудимые в составе незаконного вооруженного формирования под руководством Шамиля Басаева в августе 1999 года участвовали в нападении на военнослужащих Минобороны РФ на территории Ботлихского района Дагестана", - говорится в сообщении.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 (бандитизм), ст. 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

Суд признал их виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил наказание Таушеву 13 лет, а Заракаеву 19 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Вооруженные формирования Басаева и Хаттаба в августе 1999 года вторглась на территорию Ботлихского района Дагестана. В ходе нападения погибли более 280, были ранены свыше 800 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также гражданских лиц. Был нанесен значительный ущерб экономике республики.

Дагестан
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