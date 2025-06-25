Прокурор запросил от 25 до 28 лет для двух вероятных членов банды Басаева

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Прокурор в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону попросил признать двух вероятных участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба - Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова виновными в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По словам собеседника агентства, гособвинение запросило для Бельгедиева наказание в виде 25 лет заключения с отбыванием 5 лет в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима. Для Хамзатханова - 28 лет лишения свободы с отбыванием 5 лет в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима. Кроме того, обоих предложено оштрафовать на 500 тыс. рублей.

Подсудимым вменяют ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего). Ранее в отношении них также были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 209 (Бандитизм) и ст. 279 УК РФ (Вооруженный мятеж), но они были прекращены в связи с истечением сроков давности.

По данным следствия, Бегельдиев и Хамзатханов входили в состав банды, совершившей нападение на российских военнослужащих в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни в октябре 1999 года.

4 октября 1999 года в районе Червленной произошло столкновение между выполнявшими боевую задачу подразделениями федеральных сил и участниками банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.

В результате нападения банды погибли 15 военнослужащих Минобороны России и еще 28 получили огнестрельные и осколочные ранения различной степени тяжести.