Поиск

Прокурор запросил от 25 до 28 лет для двух вероятных членов банды Басаева

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Прокурор в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону попросил признать двух вероятных участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба - Тахира Бегельдиева и Вахита Хамзатханова виновными в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По словам собеседника агентства, гособвинение запросило для Бельгедиева наказание в виде 25 лет заключения с отбыванием 5 лет в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима. Для Хамзатханова - 28 лет лишения свободы с отбыванием 5 лет в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима. Кроме того, обоих предложено оштрафовать на 500 тыс. рублей.

Подсудимым вменяют ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего). Ранее в отношении них также были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 209 (Бандитизм) и ст. 279 УК РФ (Вооруженный мятеж), но они были прекращены в связи с истечением сроков давности.

По данным следствия, Бегельдиев и Хамзатханов входили в состав банды, совершившей нападение на российских военнослужащих в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни в октябре 1999 года.

4 октября 1999 года в районе Червленной произошло столкновение между выполнявшими боевую задачу подразделениями федеральных сил и участниками банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.

В результате нападения банды погибли 15 военнослужащих Минобороны России и еще 28 получили огнестрельные и осколочные ранения различной степени тяжести.

Ростов-на-Дону Чечня Южный окружный военный суд Шамиль Басаев Хаттаб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров

Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров

ФСБ сообщила о нейтрализации в Подмосковье двух граждан РФ, планировавших теракт

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Ространснадзор не выявил нарушений при проверке танкерного флота "Совкомфлота"

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавской разведки в Москве

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,7%
Военная операция на Украине

Атаку беспилотников отражают в Ростовской области, есть повреждения гражданских объектов

Что произошло за день: вторник, 24 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана383 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6607 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });