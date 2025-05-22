Девять дронов уничтожено над Калужской областью

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о девяти сбитых над регионом беспилотниках.

"Силами ПВО с 00:00 до 05:00 22 мая на территории региона были уничтожены 9 БПЛА.", - написал Шапша в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что БПЛА были уничтожены в Жиздринском, Думиничском, Перемышльском, Малоярославецком и Боровском районах.

"На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.