В результате атаки БПЛА на брянское село Каменский Хутор есть погибший

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских FPV-дронов на село Каменский Хутор.

"Очередная террористическая атака совершена против мирных жителей села Каменский Хутор Климовского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов, к сожалению, погиб мирный житель села, еще один мужчина ранен", - написал он в телеграм-канале.

Пострадавший доставлен в больницу.