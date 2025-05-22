Минобороны сообщило, что за ночь над 10 регионами было уничтожено 105 дронов

35 БПЛА был нейтрализованы над Московским регионом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - За ночь над десятью российскими регионами уничтожено 105 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

"С 00.00 до 05.30 по Москве дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.

В том числе над столичным регионом было сбито 35 беспилотников, над Орловской областью - четыре, над Курской - 12, над Белгородской - 11, над Тульской областью - десять.

Девять дронов уничтожено над территорией Калужской области, семь - Воронежской области, по три над территориями Липецкой и Смоленской областей и один - над территорией Брянской области.