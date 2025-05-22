"Каматрансойл" привлекли как владельца танкера к делу о взыскании расходов после разлива мазута

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края на заседании в четверг привлек ООО "Каматрансойл" в качестве соответчика к делу о взыскании с владельцев танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, расходов за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов по иску властей Анапы, передает корреспондент "Интерфакса" с предварительного судебного заседания.

С ходатайством о привлечении этой компании в качестве соответчика выступила мэрия Анапы.

"Так как на прошлом заседании стало известно, что у танкера ("Волгонефть 212") имеется собственник - ООО "Каматрансойл", мы просим привлечь к делу владельца этого танкера в качестве соответчика", - сказал представитель мэрии Анапы.

По его словам, таким образом в деле фигурируют три компании ответчика - ЗАО "Волгатранснефть" (владелец танкера "Волгонефть 239") , ООО "Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть 212") и ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь "Волгонефть 212").

Суд после перерыва удовлетворил данное ходатайство.

О том, что "Кама Шиппинг" не является владельцем танкера "Волгонефть 212", потерпевшего крушение в Керченском проливе, а соответственно, исковые требования, предъявляемые в адрес компании, неправомерны, заявлял представитель компании на первом предварительном заседании 16 апреля.

"Кама Шиппинг" считает себя ненадлежащим ответчиком по делу, так как является фрахтователем судна. Согласно статье 316 Кодекса торгового мореплавания, при загрязнении нефтью за ущерб отвечает собственник судна. По 219 статье Кодекса торгового мореплавания фрахтователь не несет ответственности перед третьими лицами за загрязнение от разлива нефти. Собственником судна "Волгонефть 212" является компания ООО "Каматрансойл", - сказал тогда представитель "Кама Шиппинг".

Он приобщил к материалам дела отзыв на исковое заявление, а также документы - договор фрахтования, как подтверждение того, что компания не является владельцем танкера "Волгонефть 212".

В четверг Арбитражный суд Краснодарского края продолжил рассмотрение иска властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев потерпевших крушение танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Как сообщалось, в четверг представитель истца увеличил объем требований в 2,6 раза - до 546 млн рублей. Первоначально сумма иска равнялась 211 млн рублей.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей. Эти требования направлены "Волгатранснефти" и "Кама Шиппингу".

Комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров. Среди основных - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

В настоящее время в суде также рассматривается иск ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Сумма требований составляет 314,5 млн рублей и не является окончательной.