В Курской области дрон атаковал автомобильный мост

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на автомобильный мост в Рыльском районе, пострадавших нет.

"Сегодня ночью вражеский БПЛА атаковал автомобильный мост вблизи деревни Семеново Некрасовского сельсовета. В результате удара повреждены покрытие и ограждение. Движение транспорта не нарушено", - написал он в своем телеграм-канале.

Мост соединяет собой два сельсовета в Рыльском районе - Малогнеушевский и Некрасовский и не несет военного значения.

"Никакие населенные пункты не отсечены, пока соединение между двумя сельсоветами будет идти в объезд. Сегодня ремонтные бригады приступят к восстановлению моста", - подчеркнул врио губернатора.