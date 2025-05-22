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В Курской области дрон атаковал автомобильный мост

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона на автомобильный мост в Рыльском районе, пострадавших нет.

"Сегодня ночью вражеский БПЛА атаковал автомобильный мост вблизи деревни Семеново Некрасовского сельсовета. В результате удара повреждены покрытие и ограждение. Движение транспорта не нарушено", - написал он в своем телеграм-канале.

Мост соединяет собой два сельсовета в Рыльском районе - Малогнеушевский и Некрасовский и не несет военного значения.

"Никакие населенные пункты не отсечены, пока соединение между двумя сельсоветами будет идти в объезд. Сегодня ремонтные бригады приступят к восстановлению моста", - подчеркнул врио губернатора.

Александр Хинштейн Рыльский район Курская область
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