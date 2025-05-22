Думский комитет предложил в бюджете 2025 г. увеличить ассигнования на льготное кредитование аграриев

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал предусмотреть дополнительные ассигнования на программы льготного кредитования в сельской местности при доработке проекта изменений в бюджет 2025 года.

Заключение комитета на правительственные поправки к бюджету 2025 г. (№914318-8) размещено в электронной базе данных парламента.

Комитет поддержал законопроект, но обратил внимание на общее сокращение ряда зарезервированных расходов. В частности, в 2025 году объем ассигнований на аграрную поддержку снижается с 53,3 млрд руб. до 28,7 млрд руб. за счет снижения поступлений от вывозных пошлин на зерновые и с 2,5 млрд руб. до 430 млн руб. из-за уменьшения доходов от аукционов по крабовым квотам. При этом в бюджет добавлен новый пункт, предусматривающий возможность зарезервировать до 1,5 млрд рублей на аграрную поддержку по решениям правительства при условии поступления доходов от продажи квот на вылов водных биоресурсов (за исключением крабовых квот, проданных на инвестиционных аукционах).

Комитет считает необходимым при доработке законопроекта рассмотреть возможность увеличения бюджетного финансирования мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

"Учитывая сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 21%, предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по субсидированию программ льготного кредитования на сельских территориях - на льготное потребительское кредитование на цели благоустройства домовладений (водоснабжение, газоснабжение) и льготное инфраструктурное кредитование, что позволит обеспечить субсидирование ранее выданных кредитов, а также осуществить выдачу новых", - говорится в заключении.

В текущем бюджете на финансирование государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" заложено 115,850 млрд руб., увеличение в рамках законопроекта - 3 млн руб., итого после корректировки - 115,853 млрд руб. Кассовое исполнение на 1 апреля 2025 года: 14,574 млрд руб.

Проект поправок в бюджет текущего года планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 28 мая.