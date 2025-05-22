Абитуриенты в 2025 году будут претендовать на более чем 619 тыс. бюджетных мест в вузах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Более 619 тыс. бюджетных мест установлено в 2025 году для приема в российские вузы, возможность поступить на бюджетное место сегодня имеет большинство одиннадцатиклассников, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

"Мы сохраняем высокую доступность высшего образования. Для приема в текущем году установлено более 619 тыс. бюджетных мест", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с правительством в четверг.

По словам министра, возможность поступить в вуз на бюджетное место сегодня имеет большинство выпускников 11 классов, "конечно, на конкурсной основе".

Фальков отметил, что основная часть финансируемых государством мест - более 73% - распределена среди вузов в регионах, включая новые субъекты страны.

Как подчеркнул министр, в структуре приема преобладают специальности, которые обеспечивают технологическое лидерство России.

"Почти 43% – это специальности, связанные с инженерным делом, современными технологиями - 246 тыс. бюджетных мест. Лидируют в общем приеме информатика, машиностроение и строительство, а среди направлений с наибольшим приростом к прошлому году - химические технологии, авиационная и ракетно-космическая техника, компьютерные и информационные науки", - сказал он.

Фальков добавил, что в соответствии с прогнозом кадровой потребности остается высоким план приема по медицинским, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям.

"Например, количество мест по клинической медицине выросло по сравнению с прошлым годом и составляет около 30 тыс. мест", - уточнил глава Минобрнауки.