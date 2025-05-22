Что произошло за день: четверг, 22 мая

Новые атаки дронов, дивиденды "Газпрома" и штрафы за продажу энергетиков детям

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВСУ продолжили атаковать российские регионы беспилотниками. Как сообщало Минобороны, с 8:00 до 20:00 мск нейтрализованы 159 украинских дронов, из них 22 - над московским регионом. Вновь вводились ограничения в работу аэропортов.

- Совет директоров "Газпрома" рекомендовал не платить дивиденды за 2024 год. После этого решения котировки компании днем в четверг ускорили снижение на Мосбирже.

- Европарламент одобрил повышение пошлин на удобрения и с/х продукцию из РФ и Белоруссии. В Кремле заявили, что Евросоюз в результате будет покупать удобрения худшего качества и по более высокой цене, а Россия перенаправит экспорт на другие рынки.

- Россия получила украинский список для обмена в формате "1000 на 1000". Москва также передала Киеву свой список кандидатов для обмена.

- Закон о штрафах за продажу детям энергетиков принят Госдумой. Гражданам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; должностным лицам - от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; юр. лицам - от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

- Площадь лесных пожаров в РФ превысила прошлогодний уровень в 2,5 раза и составляет около 2 млн га. Наиболее сложная обстановка складывается в Забайкальском крае и Бурятии.

- В Вашингтоне задержан подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля. Им оказался 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, при задержании он выкрикивал лозунги "Свободу Палестине".

- Великобритания подписала соглашение о передаче Маврикию архипелага Чагос в Индийском океане. На одном из атоллов находится американо-британская военная база.