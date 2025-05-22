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Песков сообщил, что Киеву передан список для обмена 1000 на 1000

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что российская сторона передала Киеву список людей для обмена по формуле "тысяча на тысячу", и заявили, что ждут встречный список от Украины.

"Мы действительно передали наш список. Встречный список из Киева пока не получили. Ждем", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О получении из России списка людей для обмена ранее заявил Владимир Зеленский. По его словам, Киев сейчас выясняет детали по каждому человеку, которого для обмена заявила российская сторона.

На брифинге 22 мая Песков говорил, что подготовка к обмену пленными в формате 1000 на 1000 с Украиной требует времени, но все заинтересованы в том, чтобы максимально оперативно завершить ее.

Договоренность о таком обмене была достигнута на прямых переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле.

Дмитрий Песков Владимир Зеленский Украина
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