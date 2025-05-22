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План по экосбору в РФ в этом году перевыполнен почти в три раза

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) собрала в этом году почти в три раза больше платежей за невыполнение нормативов по утилизации товаров и упаковки (экологический сбор), чем было запланировано, говорится в сообщении пресс-службы Минприроды России.

"Усовершенствованные правовые механизмы исполнения ответственности бизнеса по утилизации, огромная профилактическая работа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и новые подходы в администрировании уже обеспечили беспрецедентную сумму экологического сбора в размере 19,7 млрд руб. в 2025 году. Это в 2,8 раза больше, чем планировалось", - говорится в сообщении.

По данным Минприроды, среди регионов абсолютным лидером по экосбору стала Москва, где собранная сумма превысила 12 млрд руб. В десятку вошли Московская, Рязанская и Новосибирская области, Санкт-Петербург, Ленинградская и Тульская области, а также республики Башкортостан, Татарстан и Липецкая область.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на XI Невском международном экологическом конгрессе сообщила, что, по прогнозу, сумма экосбора в этом году должна была составить 7 млрд руб. с учетом того, что он взимается за товары и упаковку, выпущенные за два предыдущих года, а в 2024 году фактическая сумма собранных средств составила 3,77 млрд руб.

"Объективная (причина увеличения суммы экосбора - ИФ) - это начало функционирования новой, более прозрачной системы расширенной ответственности производителей (РОП - ИФ), которая позволила бизнесу более обстоятельно подойти к исполнению РОП. И субъективная - это огромная системная работа по профилактике, которая проводилась Службой в течение всего года", - приводит пресс-служба Минприроды слова Радионовой.

Она сообщила, что Росприроднадзор в рамках проверки отчетности в 2024 году направил почти 39 тыс. требований, предостережений и актов контроля; еще более 2 тыс. документов разослано с начала 2025 года; около 2,3 тыс. административных дел возбуждено с начала августа 2024 года в отношении производителей и импортеров товаров - нарушителей. "Введенная с прошлого года возможность привлечения к административной ответственности также повысила дисциплинированность субъектов РОП", - сказала Радионова.

В сообщении Минприроды отмечается, что на собираемость "экологического платежа" положительно повлияло и налаженное межведомственное взаимодействие. Так, Служба взяла на вооружение данные ФТС и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, отвечает за маркировку товаров). "Кроме того, новые технологии, включая искусственный интеллект, тоже способствовали оптимизации процессов организации и проведения данной работы", - добавили в министерстве.

Законодательство РФ требует от производителей и импортеров определенных товаров и упаковки утилизировать отходы или заплатить экологический сбор; за нарушение предусмотрена административная ответственность, напоминает Минприроды.

Минприроды
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