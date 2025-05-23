Более 712 тыс. человек собираются сдавать ЕГЭ в основной период проведения

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Основной период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартует 23 мая в 89 регионах России и в более чем 50 зарубежных странах, он продлится до 4 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"Экзамены пройдут во всех 89 субъектах РФ и 55 зарубежных странах. На участие в основной период ЕГЭ в 2025 году зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них более 637 тыс. выпускников текущего года", - говорится в сообщении.

В проведении ЕГЭ будет задействовано 5 тыс. 963 пункта проведения экзаменов (ППЭ), свыше 300 тыс. организаторов и других работников ППЭ, более 6 тыс. медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов будут вести около 40 тыс. общественных наблюдателей, отмечается в сообщении.

Кроме того, в этом году в экзаменационных пунктах будут присутствовать представители родителей, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и комфортностью экзаменационной процедуры.

В Рособрнадзоре сообщили, что самыми массовыми станут экзамены по обязательным предметам: русскому языку - его сдают 96% всех участников ЕГЭ этого года, базовой и профильной математике - по 47%. Среди предметов по выбору наиболее популярны обществознание - 42%, информатика - 21%, биология - 20% и физика - 17%. Экзамен по химии планируют сдавать около 15% участников ЕГЭ, по истории - 14%, английскому языку - 13%, литературе - 8%, географии - 4%.

В 2025 году сохраняется тенденция роста популярности профильной математики, информатики и предметов естественно-научногоцикла: рост количества выбравших профильную математику по сравнению с прошлым годом составил 4,6%, физику - 2,7%, информатику - 2,8%, биологию - 2,2%, химию - 1,5%, уточнили в пресс-службе.

Начнется основной период ЕГЭ 23 мая с экзаменов по литературе, химии и истории. На участие в них зарегистрировано свыше 220 тыс. человек. На ЕГЭ по химии в этот день заявлено более 92,5 тыс. участников. ЕГЭ по литературе планируют сдавать более 41 тыс. человек. На ЕГЭ по истории зарегистрировано около 90,5 тыс. участников. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории и литературе составляет 32, по химии - 36.

27 мая пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней, 30 мая - по русскому языку, 2 июня - по обществознанию и физике, 5 июня - по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 10-11 июня - по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

Помимо этого, с 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов, 3 и 4 июля - дни для пересдач выпускниками одного из предметов по их выбору.

Как и в предыдущие годы, для некоторых категорий участников в 2025 году предусмотрены особенности проведения государственной итоговой аттестации: они могут получить аттестаты по результатам промежуточной аттестации и поступить в вузы по результатам внутренних экзаменов. Это касается выпускников из воссоединенных регионов, участников СВО, лиц, обучающихся за рубежом и вынужденных прервать обучение, а также выпускников отдельных школ приграничных регионов.

На входе в каждый ППЭ в этом году размещен плакат с QR-кодом, по которому через платформу обратной связи на Госуслугах можно направить сообщение о нарушении или сбое на экзаменах, которое сразу попадает непосредственно к специалисту Рособрнадзора, отметили в пресс-службе.

Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, остальные предметы они сдают по своему выбору для представления этих результатов при поступлении в вуз.