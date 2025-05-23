Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Волгоградской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Три автомобиля столкнулись на трассе Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка - Кумылженская в Жирновском районе Волгоградской области, пять человек погибли, двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, накануне ночью водитель машины "Лада Калина" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя встречными машинами.

"В результате ДТП от полученных травм скончались пять человек, двое получили травмы", - говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.