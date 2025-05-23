РФ в проекте меморандума по Украине намерена указать первопричины конфликта

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В основе российского проекта меморандума по урегулированию на Украине лежит устранение причин конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Меморандум, который мы договорились подготовить, передать украинцам, - мы его уже фактически составляем исходя из принципиальнейших вещей, исходя из того, что за первопричины лежат в основе этого конфликта и как эти первопричины надо как раковую опухоль удалить", - сказал Лавров в пятницу на конференции высокого уровня под эгидой Дипломатической академии МИД России "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".