Захарова сообщила, что Россия продолжает разработку меморандума по Украине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжает работу над проектом меморандума по ситуации на Украине, по завершении передаст документ украинской стороне, рассчитывает, что Киев поступит аналогичным образом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких, как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она во вторник на брифинге в Махачкале.

По словам дипломата, как только меморандум будет подготовлен, он будет передан в Киев.

"Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - подчеркнула Захарова.