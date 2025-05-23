РСТ опасается спада въездного туризма из-за регистрации интуристов на "Госуслугах"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Граждане более чем 60 стран с 30 июня должны будут за 72 часа до въезда в Россию регистрироваться на "Госуслугах", туроператоры опасаются, что это может привести к снижению въездного турпотока, заявил Российский союз туриндустрии .

Новые правила касаются граждан стран, которые имеют право на безвизовый въезд в Россию на различные сроки, и тех, с которыми заключены соглашения о безвизовых групповых поездках. Сейчас это Иран и Китай. Всего таких государств более 60.

Как пояснил вице-президент РСТ Георгий Мохов, часть новых правил по безвизовому въезду в рамках эксперимента - сбор биометрических данных - уже начала действовать в аэропортах московского авиаузла с 1 декабря прошлого года.

"А с 30 июня иностранные граждане, направляющиеся к нам в страну по безвизовому режиму, должны не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию подать заявление через приложение "Госуслуги RuID" и получить куар-код для предъявления на границе. Для регистрации требуется создать личный кабинет в приложении, загрузить фото и личные данные, указать предполагаемые даты пребывания. В экстренных случаях - болезнь, смерть родственника - заявление можно подать минимум за 4 часа до прибытия. Нововведение распространяется на все пункты въезда России", - сказал он.

По словам эксперта, очевидно, что процедура может оказаться для многих иностранных гостей непростой.

"Даже если не брать чисто технические навыки, есть такие нюансы, как, например, разница во времени, а речь идет о десятках стран, с которыми у нас безвизовый въезд. Плюс вопросы информированности о такой необходимости. Правда, в постановлении указывается, что МИД России должен уведомить о проведении эксперимента дипломатические миссии зарубежных государств, а Минцифры - обеспечить наличие необходимой информации на "Госуслугах" на различных языках", - уточнил Мохов.

Постановление затрагивает в целом сферу въезда и миграции и не направлено конкретно на туристов, тем не менее, они под новые правила подпадают.

"Туристические общественные организации не участвовали в подготовке и обсуждении нововведения. Возможно, стоило сделать какие-то исключения для определенных категорий иностранцев, но пока от регистрации освобождены лишь граждане Белоруссии, дети до 6 лет, дипломаты, сотрудники международных организаций и их семьи, а также те, кто въезжает по визе или с разрешением на временное проживание или видом на жительство", - сказал Мохов.

С другой стороны, как заметил эксперт, введение предварительной регистрации при безвизовом въезде - не российское изобретение, такая форма контроля есть во многих странах, и туристы также обязаны, находясь еще у себя на родине, заполнять регистрационные формы на различных официальных порталах. Например, недавно аналогичное правило ввел Таиланд.

Генеральный директор компании "Тари Тур" Марина Левченко считает, что введение предварительной регистрации может существенно осложнить ситуацию во въездном туризме.

"Мы часто слышим о росте въездного туризма, о возвращении разных категорий туристов в Россию, но при этом одни ведомства поощряют въездной туризм, а другие приравнивают туристов к мигрантам, не видя разницы между потоками въезжающих из Узбекистана или Таджикистана и Индии с Китаем. Понятно, что закон о необходимости для безвизовых иностранцев регистрироваться на госуслугах создавался для учета мигрантов, но он распространился и на туристов, в том числе групповых и деловых, что, безусловно, создаст определенные трудности для них и может отразиться на спросе. Не думаю, что китайские туристы, которые не особо в ладах с английским, а тем более с русским языком, будут создавать личный кабинет в наших госуслугах. Можно поставить крест на безвизовых китайских группах, которые сейчас едут очень активно. По этой же причине постановление похоронит наши надежды на ожидаемый закон о безвизовом групповом режиме с Индией", - сказала эксперт.

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в первом квартале 2025 года Россию посетили около 900 тысяч иностранных туристов.