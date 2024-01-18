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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Российским отелям могут разрешить заселять россиян по загранпаспорту

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития внесло на утверждение в правительство план мероприятий по изменению нормативно-правового регулирования в сфере туризма, один из его пунктов предусматривает включение загранпаспорта в список документов, с которыми россияне могут заселяться в отели на территории страны.

Это следует из ответа ведомства на соответствующий запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

"...по вопросу регистрации туристов по месту пребывания в гостиницах по заграничному паспорту Минэкономразвития сообщает, что проект плана мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности "Трансформация делового климата "Туризм" подготовлен и внесен в правительство РФ. Пункт 5 проекта предусматривает включение загранпаспорта в список документов, на основании которых может осуществляться регистрация туристов по месту пребывания в гостиницах", - говорится в документе за подписью замглавы министерства Дмитрия Вахрукова.

Альшевских отмечает, что проблема актуальна в том числе для туристов из регионов, которые летят на отдых за границу через Москву.

"Путешественники давно задаются вопросом, почему нельзя заселяться в гостиницы страны по заграннику. Летят, например, туристы из нашего Екатеринбурга через Москву за границу. Хотят остановиться на день-другой в столице. Приходится им брать с собой внутренний паспорт, что непрактично. Федеральные власти прислушались к откликам с мест. Готовятся поменять правила", - написал депутат в комментарии к документу.

Минэкономразвития Госдума Дмитрий Вахруков Андрей Альшевских правительство
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