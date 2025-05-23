Суд запретил экс-руководителям Маст-банка выезжать из РФ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 мая по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) запретил троим бывшим руководителям Маст-банка (Москва) выезжать из России.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, запрет принят в отношении бывших председателей правления банка Юрия Пирогова и Александра Чеметова, а также экс-члена совета директоров Анастасии Шеремет.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 17 декабря 2020 года решил солидарно взыскать с бывших предправления Маст-банка Чеметова, Пирогова и Александра Бондаря в пользу АСВ денежные средства в размере 13,3 млрд рублей.

Арбитражный суд Московского округа 18 ноября 2021 года отменил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 15 июля по заявлению АСВ решил привлечь к субсидиарной ответственности 17 бывших руководителей банка, в том числе Бондаря, бывших председателя совета директоров банка Василия Батманова и члена совета директоров Андрея Агеева.

В отношении Бондаря дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Арбитражный суд Москвы в декабре 2024 года отказал АСВ в привлечении наследников Бондаря к субсидиарной ответственности.

До этого, в октябре 2023 года, суд в связи со смертью Бондаря произвел его процессуальную замену на правопреемников Ольгу, Егора и Елизавету Бондарей.

АСВ просило привлечь к ответственности 21 физлицо (они ранее контролировали банк).

Заявление агентства о привлечении к субсидиарной ответственности поступило в Арбитражный суд Москвы в конце июня 2018 года, а в следующем месяце за ним последовало ходатайство об аресте их имущества в пределах суммы 13,1 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы в начале августа 2020 года частично удовлетворил заявление АСВ о принятии мер обеспечения по иску агентства о привлечении к субсидиарной ответственности 21 бывшего топ-менеджера Маст-банка.

Суд тогда арестовал имущество, включая денежные средства, Батманова, Агеева, Владимира Серова и Виктора Бондарчука в пределах суммы иска.

В аресте имущества еще 14 ответчиков суд тогда отказал. В октябре 2020 года и в январе 2021 года суды вышестоящих инстанций оставили меры в силе.

АСВ считает, что они причастны к причинению Маст-банку ущерба от совершения сделок по выдаче кредитов юридическим лицам, заведомо неспособным исполнить свои обязательства, по оформлению технических кредитов на физических лиц, по замещению денежных средств и еврооблигаций правами требования к техническому юридическому лицу (АО "УК "Алемар"), по безвозмездному перечислению денежных средств в пользу ООО "Арманд" и по наложению обременения на активы банка, размещенные в Bank Frick and Cо Aktiengesellschaft (Лихтенштейн).

ЦБ РФ отозвал лицензию у Маст-банка 24 июня 2015 года, по итогам первого квартала 2015 года банк занимал 164-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Банк не исполнял обязательства перед вкладчиками в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, отмечалось в сообщении регулятора. При этом кредитная организация представляла в ЦБ РФ "существенно недостоверную отчетность".

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ 19 августа 2015 года признал Маст-банк банкротом.