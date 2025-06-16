Ленинградская область присоединится к проекту по введению оценок за поведение в школах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ленинградская область присоединится к пилотному проекту по введению оценок за поведение в школах с 1 сентября, в нем примут участие семь регионов.

"С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовии и Ленинградской области планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся. В пилотных регионах будет отобрано по 10 образовательных организаций", - сказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Ведомости".

Ранее министр просвещения сообщал о введении оценки за поведение в пилотном режиме с 1 сентября в шести российских регионах: Чеченской Республике, Мордовии, Новгородской, Ярославской, Тульской областях, а также в ЛНР.

Кравцов пояснил, что оценки за поведение в пилотных школах предлагается выставлять с первого по восьмой классы обучения. Пилотным регионам будут предложены три формы оценки поведения на выбор: пятибалльная ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"), зачетная ("зачет" или "незачет") и трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое", "недопустимое").

"Мы сейчас к этому очень аккуратно подходим, здесь не нужны какие-то поспешные решения. Сможет ли оценка нести дисциплинарную функцию или помогать выявлять и профилактировать сложные ситуации, - покажет пилот", - отметил министр.

23 мая Минпросвещения РФ подготовило проект приказа по выставлению общеобразовательной организацией оценок за поведение.

Оценки за поведение во всех российских школах планируется ввести с 1 января 2026 года.