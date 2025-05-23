В Челябинске кикшеринг возобновил работу после недельного перерыва

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Челябинске кикшеринговые компании возобновили работу после недельной остановки сервисов после возбуждения уголовного дела по фактам небезопасного использования электросамокатов и многочисленных ДТП.

"Да, возобновили (работу - ИФ). Самокаты снова доступны для аренды в Челябинске", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса "Яндекс Go".

В ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh, работает в регионе только в Челябинске) также подтвердили информацию о возобновлении работы. "О дополнительных подробностях сообщим позже", - добавили в компании.

В пресс-службе ООО "ЮрентБайк.ру" (сервис кикшеринга "МТС Юрент") тоже заявили, что возобновляют работу в Челябинске и добавили, что "уголовное дело в отношении сервисов кикшеринга прекращено".

В пресс-службе управления СКР по Челябинской области "Интерфаксу" сказали, что решение о прекращении уголовного дела не принималось, и расследование продолжается.

15 мая стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по п."а" ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору). В рамках следственных действий в Челябинске было изъято более 1,5 тысяч самокатов.

После этого кикшеринговые компании сообщили об остановке работы сервисов в Челябинске. "Яндекс Go" уточнял, что в Челябинске приостановлен прокат 1,5 тысяч самокатов, которыми располагает сервис в городе. В "ЮрентБайк.ру" сообщали, что парк самокатов этой компании в областном центре составляет 2 тысячи штук. В ПАО "ВУШ Холдинг" размер парка не уточняли.

В правоохранительных органах агентству тогда объясняли, что кикшеринговые компании "сами приостановили работу своих сервисов после возбуждения уголовного дела и ареста части парка".

Администрация Челябинска направила операторам кикшеринга соглашение о регулировании основных правил использования электросамокатов на улицах города. В них, в частности, предлагается ограничить скорость передвижения, запретить движение на отдельных территориях, управление в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатацию одновременно двумя и более лицами, а также детьми младше 14 лет. Отдельным пунктом в соглашении предусмотрено создание специальных обязательных для использования стоянок. Предварительно было определено более 400 мест под такие стоянки.