Поиск

В Челябинске кикшеринг возобновил работу после недельного перерыва

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Челябинске кикшеринговые компании возобновили работу после недельной остановки сервисов после возбуждения уголовного дела по фактам небезопасного использования электросамокатов и многочисленных ДТП.

"Да, возобновили (работу - ИФ). Самокаты снова доступны для аренды в Челябинске", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса "Яндекс Go".

В ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh, работает в регионе только в Челябинске) также подтвердили информацию о возобновлении работы. "О дополнительных подробностях сообщим позже", - добавили в компании.

В пресс-службе ООО "ЮрентБайк.ру" (сервис кикшеринга "МТС Юрент") тоже заявили, что возобновляют работу в Челябинске и добавили, что "уголовное дело в отношении сервисов кикшеринга прекращено".

В пресс-службе управления СКР по Челябинской области "Интерфаксу" сказали, что решение о прекращении уголовного дела не принималось, и расследование продолжается.

15 мая стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по п."а" ч.2 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, совершенных группой лиц по предварительному сговору). В рамках следственных действий в Челябинске было изъято более 1,5 тысяч самокатов.

После этого кикшеринговые компании сообщили об остановке работы сервисов в Челябинске. "Яндекс Go" уточнял, что в Челябинске приостановлен прокат 1,5 тысяч самокатов, которыми располагает сервис в городе. В "ЮрентБайк.ру" сообщали, что парк самокатов этой компании в областном центре составляет 2 тысячи штук. В ПАО "ВУШ Холдинг" размер парка не уточняли.

В правоохранительных органах агентству тогда объясняли, что кикшеринговые компании "сами приостановили работу своих сервисов после возбуждения уголовного дела и ареста части парка".

Администрация Челябинска направила операторам кикшеринга соглашение о регулировании основных правил использования электросамокатов на улицах города. В них, в частности, предлагается ограничить скорость передвижения, запретить движение на отдельных территориях, управление в состоянии алкогольного опьянения, эксплуатацию одновременно двумя и более лицами, а также детьми младше 14 лет. Отдельным пунктом в соглашении предусмотрено создание специальных обязательных для использования стоянок. Предварительно было определено более 400 мест под такие стоянки.

Whoosh СКР Челябинск Яндекс Go ЮрентБайк.ру Челябинская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

Лавров заявил о готовности передать Киеву условия урегулирования после обмена пленными

Авиакомпании смогут брать самолеты в "мокрый" лизинг за границей при согласовании с ФСБ

Путин заявил о сохранении экспортных позиций РФ по многим направлениям

В Крыму введут режим ЧС после заморозков и засухи

В Крыму введут режим ЧС после заморозков и засухи

Путин призвал расширить спектр услуг для продвижения экспорта вооружений

Иноагентами признаны академик Пивоваров и правозащитник Рачинский

БКХ "Коломенский" приобрел петербургского производителя готовой еды "Продмастер"

Правительству поручено подготовить расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

Правительству поручено подготовить расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

Россия и Украина приступили к обмену пленными по формуле 1000 на 1000

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });