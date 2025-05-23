Лавров заявил о готовности передать Киеву условия урегулирования после обмена пленными

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Москва будет готова передать Киеву проект документа с изложением условий достижения устойчивой, всеобъемлющей договоренности об урегулировании сразу по завершении обмена военнопленными, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Активно работаем над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании. Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", - заявил Лавров, отвечая на вопросы СМИ.

Он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона "завершает подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу".

Министр отметил, что российская сторона остается "привержена тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины". По его словам, Москва продолжит работу в рамках достигнутых договоренностей "невзирая ни на какие провокации".

Также Лавров подчеркнул, что Москва "остается привержена мирному урегулированию" и "всегда открыта для переговоров".

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами.

Министерство заявило, что из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

В Минобороны РФ также сообщили, что Москва и Киев в ближайшие дни продолжат масштабный обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле.