Поиск

Лавров заявил о готовности передать Киеву условия урегулирования после обмена пленными

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Москва будет готова передать Киеву проект документа с изложением условий достижения устойчивой, всеобъемлющей договоренности об урегулировании сразу по завершении обмена военнопленными, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Активно работаем над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании. Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", - заявил Лавров, отвечая на вопросы СМИ.

Он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона "завершает подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу "тысяча на тысячу".

Министр отметил, что российская сторона остается "привержена тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины". По его словам, Москва продолжит работу в рамках достигнутых договоренностей "невзирая ни на какие провокации".

Также Лавров подчеркнул, что Москва "остается привержена мирному урегулированию" и "всегда открыта для переговоров".

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен военнопленными и гражданскими лицами.

Министерство заявило, что из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

В Минобороны РФ также сообщили, что Москва и Киев в ближайшие дни продолжат масштабный обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле.

Сергей Лавров МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

Авиакомпании смогут брать самолеты в "мокрый" лизинг за границей при согласовании с ФСБ

Путин заявил о сохранении экспортных позиций РФ по многим направлениям

В Крыму введут режим ЧС после заморозков и засухи

В Крыму введут режим ЧС после заморозков и засухи

Путин призвал расширить спектр услуг для продвижения экспорта вооружений

Иноагентами признаны академик Пивоваров и правозащитник Рачинский

БКХ "Коломенский" приобрел петербургского производителя готовой еды "Продмастер"

Правительству поручено подготовить расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

Правительству поручено подготовить расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет

Россия и Украина приступили к обмену пленными по формуле 1000 на 1000

Президент подписал закон об учете мигрантов в Московском регионе через приложение

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6409 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });