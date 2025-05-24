Поиск

Бывший вице-губернатор Кубани Нестеренко заключен под стражу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд города Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов региона.

"Из материалов, представленных суду, следует, что Нестеренко обвиняется в том, что, исполняя обязанности руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края", совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 285 УК РФ - использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние повлекло существенное нарушение прав и законных интересов государства и повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Нестеренко заключен под стражу на один месяц и 29 суток.

Правоохранительные органы ранее задержали Нестеренко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Александр Нестеренко Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 307 на 307

Более 19 тыс. мигрантов выдворены из России с начала года

Более 19 тыс. мигрантов выдворены из России с начала года

В Тульской области в результате атаки БПЛА повреждены газопровод и частные дома

В Липецкой области отражают массированную атаку БПЛА

Военная операция на Украине

Вернувшихся из плена жителей Курской области доставили в пункт временного размещения

Вернувшихся из плена жителей Курской области доставили в пункт временного размещения

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Более десяти человек пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье, один погиб

Что произошло за день: пятница, 23 мая

В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

Лавров заявил о готовности передать Киеву условия урегулирования после обмена пленными

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6417 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });