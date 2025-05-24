Бывший вице-губернатор Кубани Нестеренко заключен под стражу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд города Краснодара избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко, сообщила в субботу объединенная пресс-служба судов региона.

"Из материалов, представленных суду, следует, что Нестеренко обвиняется в том, что, исполняя обязанности руководителя ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края", совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 285 УК РФ - использование должностным лицом служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние повлекло существенное нарушение прав и законных интересов государства и повлекло тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

Нестеренко заключен под стражу на один месяц и 29 суток.

Правоохранительные органы ранее задержали Нестеренко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.