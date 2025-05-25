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Восемь дронов сбито над Тверью

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили над Тверью восемь беспилотников, жертв и разрушений нет, отражение атаки продолжается, сообщил тверской губернатор Игорь Руденя.

"Игорь Руденя: над территорией Твери в районе Мигалово силами ПВО Министерства обороны РФ сбито 5 БПЛА. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале областного правительства.

Затем там так же со ссылкой на главу региона проинформировали об уничтожении над Мигалово еще трех дронов, "идет дальнейшая работа ПВО".

Игорь Руденя Тверь
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