Восемь дронов сбито над Тверью

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили над Тверью восемь беспилотников, жертв и разрушений нет, отражение атаки продолжается, сообщил тверской губернатор Игорь Руденя.

"Игорь Руденя: над территорией Твери в районе Мигалово силами ПВО Министерства обороны РФ сбито 5 БПЛА. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале областного правительства.

Затем там так же со ссылкой на главу региона проинформировали об уничтожении над Мигалово еще трех дронов, "идет дальнейшая работа ПВО".