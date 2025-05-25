Аэропорты Внуково и калужский Грабцево возобновили работу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в московском Внуково и калужском Грабцево, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропорту Внуково в 05:11 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения сняты в 05:50", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

На 07:00 аэропорты московского региона работают в штатном режиме, отметил Кореняко.

Он добавил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в пункты первоначального назначения.