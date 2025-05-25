Ограничения на полеты введены в аэропорту Калуга

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуга (Грабцево) в воскресенье с 15:08 мск, сообщили в Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга", - написал представитель агентства Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как сообщалось ранее, ограничения на работу калужского аэропорта также вводили в субботу, они были сняты утром в воскресенье.