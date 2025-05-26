Белоруссия прорабатывает с РФ участие в производстве самолета Checkmate

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Белорусский ВПК прорабатывает с РФ возможность участия в производстве самолета Checkmate, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус.

"В области авиастроения мы вместе с Российской Федерацией работаем очень плотно и постоянно расширяет это сотрудничество. Уже многое было сказано и рассказано про совместную работу по проекту "Освей". Эта работа продолжается. На сегодняшний момент мы обсуждаем, конечно же, и другие направления. Совместно с Рособоронэкспортом и ОАКом (Объединенной авиастроительной корпорацией - ИФ) в том числе прорабатывается и этот проект (по созданию совместного самолета Су-75 Checkmate - ИФ)", - сказал Пантус в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.