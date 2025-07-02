Поиск

Россия ждет от Белоруссии заключения по самолету "Освей" для продолжения его разработки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия ждет заключения по параметрам проекта совместного самолета "Освей" от белорусской стороны, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Об этом сообщает "Беларусь сегодня".

"Все параметры проекта по созданию российско-белорусского самолета "Освей" разработаны", - сказал он.

"Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно рабочей конструкторской документации", - добавил глава Минпромторга.

Ранее власти Белоруссии заявили, что первые летные испытания опытных образцов совместного с Россией самолета "Освей" запланированы на 2026 год.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке "Освея" с российской стороны определено АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), соисполнителем от Белоруссии назначен 558-й авиационный ремонтный завод (там же, наряду с российским предприятием, будет организовано производство). Перед разработчиками стоит задача обеспечить конкурентоспособность с зарубежными аналогами, такими как Cessna-408 SkyCourier, L-410NG, Indonesian Aerospace N-219, DHC-6 300 Twin Otter.

Антон Алиханов Минпромторг УЗГА Белоруссия Освей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Что произошло за день: среда, 2 июля

В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

МИД РФ рекомендовал учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Инфляция в России

Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силы

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });