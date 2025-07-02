Россия ждет от Белоруссии заключения по самолету "Освей" для продолжения его разработки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Россия ждет заключения по параметрам проекта совместного самолета "Освей" от белорусской стороны, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Об этом сообщает "Беларусь сегодня".

"Все параметры проекта по созданию российско-белорусского самолета "Освей" разработаны", - сказал он.

"Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно рабочей конструкторской документации", - добавил глава Минпромторга.

Ранее власти Белоруссии заявили, что первые летные испытания опытных образцов совместного с Россией самолета "Освей" запланированы на 2026 год.

Головным исполнителем опытно-конструкторских работ по разработке "Освея" с российской стороны определено АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА), соисполнителем от Белоруссии назначен 558-й авиационный ремонтный завод (там же, наряду с российским предприятием, будет организовано производство). Перед разработчиками стоит задача обеспечить конкурентоспособность с зарубежными аналогами, такими как Cessna-408 SkyCourier, L-410NG, Indonesian Aerospace N-219, DHC-6 300 Twin Otter.