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Песков назвал опасным решение стран Европы снять ограничения на дальность поставляемого Киеву оружия

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Возможное решение европейских стран снять ограничения на дальность поставляемых Украине вооружений идет вразрез с устремлениями Москвы на выход к политическому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти потенциальные решения, если таковые решения, действительно, имели место, абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию", - сказал представитель Кремля в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву, который он выложил в свой Telegram-канал.

Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия, США, Британия и Франция сняли ограничения на дальность ударов поставляемого Украине оружия.

Дмитрий Песков Украина
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