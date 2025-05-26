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Решение суда о приостановлении запрета деятельности "Талибана" вступило в силу

Решение суда о приостановлении запрета деятельности "Талибана" вступило в силу
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Решение Верховного суда (ВС) России о приостановлении запрета деятельности движения "Талибан" в РФ вступило в силу, в реестр террористических организаций внесены соответствующие изменения, следует из данных ФСБ РФ.

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В "Едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", размещенном на сайте ФСБ РФ, в настоящее время указано, что запрет деятельности "Талибана" приостановлен.

Согласно информации реестра, соответствующие изменения в него были внесены на основании решения ВС РФ от 17 апреля 2025, которое вступило в силу 20 мая.

ВС РФ 17 апреля удовлетворил заявление генерального прокурора РФ Игоря Краснова о приостановлении запрета деятельности "Талибана".

Как заявили в Генпрокуратуре РФ, основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства и федеральный закон "О противодействии терроризму", которые "позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России".

Талибан Верховный суд ФСБ
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