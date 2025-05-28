Белоусов назвал главной угрозой Центральной Азии афганские радикальные группировки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Многочисленные радикальные группировки в Афганистане остаются основной угрозой в Центральноазиатском регионе, негативно сказывается на обстановке здесь и нестабильность на Ближнем Востоке, заявил на заседании Совета министров обороны ОДКБ глава Минобороны России Андрей Белоусов.

"Основная угроза в Центральноазиатском регионе по-прежнему исходит от многочисленных радикальных группировок в Афганистане (всего более 20, общей численностью - свыше 15 тысяч человек). Возрастает вероятность их проникновения на территории граничащих стран и дальнейшей инфильтрации", - сказал он.

"На ситуацию в регионе негативно влияет нестабильность на Ближнем Востоке, - продолжил министр. - В частности, иностранные боевики из состава действующих вооруженных группировок перетекают оттуда как в Афганистан, так и в другие страны Центральной Азии".