Что произошло за день: понедельник, 26 мая

Дальнобойное оружие для Киева, нота российскому послу в Финляндии и льготные автокредиты для семей с двумя детьми

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Киеву оружия. Он подчеркнул, что оружие не должно применяться по гражданским целям. В Кремле отметили, что такие решения опасны и идут вразрез с устремлениями Москвы на выход к политическому урегулированию.

- Российские регионы вновь подверглись атаке беспилотников: с утра понедельника были уничтожены более 70 украинских дронов. В том числе, как сообщал мэр Москвы, было уничтожено шесть БПЛА, летевших на столицу. Приостанавливалась работа ряда аэропортов, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что часть рейсов Turkish Airlines в Москву были отменены или задержаны в связи с ограничениями на прием и вылет в столичных аэропортах.

- Владимир Путин призвал зеркально отвечать иностранным IT-компаниям, которые мешают развиваться российским. Президент также заявил о необходимости закрыть лазейки, которые позволяют иностранным компаниям обходить отечественные при поставках оборудования.

- Решение Верховного суда о приостановлении запрета деятельности "Талибана" вступило в силу. В реестр террористических организаций внесены соответствующие изменения.

- Восстановлено движение поездов в Белгородской области после подрыва путей. Накануне состав наехал на взрывное устройство.

- Льготные автокредиты в РФ распространили на семьи с двумя детьми. Ранее при перезапуске подпрограммы "Семейный автомобиль" акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей.

- ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты корпоративным заемщикам, испытывающим временные трудности. К таким заемщикам относятся компании и ИП с не очень высокой долговой нагрузкой, исправно обслуживавшие долг последние полгода и предоставившие банку реалистичный бизнес-план на ближайшие три года.

- Польша хочет создать крупнейший в ЕС логистический узел для перевалки грузов на Украину. Премьер Дональд Туск уверен, что нет ничего плохого в желании заработать большие деньги для Польши на восстановлении Украины.

- МИД Финляндии вручил ноту послу РФ в связи с подозрением в нарушении воздушного пространства двумя российскими военными самолетами.