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Льготные автокредиты в РФ распространили на семьи с двумя детьми

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ включил в периметр недавно перезапущенной подпрограммы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" семьи не только с тремя, но и с двумя детьми, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение о перезапуске подпрограммы "Семейный автомобиль" в рамках работы программы льготного автокредитования было принято в середине мая. На тот момент акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей.

ЭкономикаПрограмма льготного автокредитования расширена на многодетные семьиЧитать подробнее

"Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма. С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей", - отметили в Минпромторге.

По условиям действующей программы льготного автокредитования базовая скидка составляет 20% (для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (при покупке электромобилей - 30%). Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников военной операции и членов их семей, граждан с инвалидностью, а также для семей с детьми, приобретающих автомобиль в субъектах ДФО.

По условиям перезапущенной подпрограммы "Семейный автомобиль" скидка составляет 10% от стоимости машины.

Минпромторг
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