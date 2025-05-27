Атака БПЛА отражена средствами РЭБ в Ростовской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака украинских дронов в Шолоховском районе Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы отражена атака БПЛА в Шолоховском районе. По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

В ночь на 22 мая силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на город Каменск Ростовской области, сообщал Слюсарь. По оперативным данным, пострадавших и разрушений на земле не было.