Дежурные силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА в Воронежской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили более 20 дронов в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над четырьмя муниципалитетами региона были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен", - написал губернатор.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, отметил глава региона.