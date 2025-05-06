Над Воронежской областью сбито 18 украинских беспилотников

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 18 дронов ВСУ над муниципалитетами Воронежского региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в шести муниципалитетах Воронежской области обнаружены и уничтожены уже не менее 18 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил глава региона.

На юге региона повреждены окна и кровля нежилого здания, хозпостройки двух частных домов и остекление "Газели". Возгорание произошло на детской площадке местного парка.