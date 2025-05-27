Над регионами России за ночь уничтожили 99 украинских беспилотников

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских БПЛА в период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая в семи регионах России, заявили в Минобороны РФ.

56 дронов сбиты над территорией Белгородской области, 25 - над Воронежской областью, семь – над Владимирской, пять – над Калужской, четыре – над Тульской, по одному – над Липецкой и Ростовской областями, сообщили в ведомстве.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации свыше 20 беспилотников над четырьмя муниципалитетами. На востоке области на месте падения обломков сбитого дрона загорелся лес, пожар оперативно потушили.