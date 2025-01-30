Медведев призвал немедленно выдворять из РФ опасно больных или наркозависимых иностранцев

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Иностранные граждане, у которых выявлены опасные болезни или наркотическая зависимость, должны незамедлительно выдворяться из России, нужно исключить любую возможность получения ими российского гражданства, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Речь пойдет о проблемах, которые требуют действительно неотложного внимания и решения, одна из них и наиболее острых - это ситуация с теми иностранцами, у которых выявлены опасные болезни, а также теми, кто употребляет наркотики или психотропные препараты", - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства в четверг.

Он добавил, что подход в этом вопросе должен быть простой - "их надо выдворять незамедлительно". "Без этого невозможно в полной мере обеспечить и эпидемиологическую безопасность граждан нашей страны и противодействовать наркомании, а стало быть - преступности и другим опасным явлениям", - сказал Медведев, отметив, что недопустимо получение людьми с такими проблемами российского гражданства.

Замглавы Совбеза РФ отметил, что на практике предусмотренные в таких случаях законом процедуры зачастую затягиваются, решения о депортации принимаются долго и не всегда выполняются. "На самом деле долгим может быть и месячный срок в ряде случаев, который отводится сейчас для принятия такого решения. Нередко такие лица скрываются от контроля и продолжают жить в нашей стране. Более того, есть и факты, когда иностранцы с такими проблемами легализовывались и даже получали гражданство нашей страны. Это, конечно, безобразие", - заявил он.

По словам Медведева, необходимо проработать механизмы совместных действий ведомств на всех этапах, "добиться, чтобы те иностранцы, у которых есть подобного рода заболевания или наркотическая зависимость, максимально быстро выдворялись с территории нашей страны, максимально быстро". "И, соответственно, нужно исключить возможность остаться в России и легализоваться для дальнейшей жизни", - добавил зампред Совбеза РФ.

Соображения гуманитарного характера в этом вопросе, продолжил он, работать не должны, "поскольку у нас своих заболевших хватает, и наркоманов тоже хватает, и ими надо заниматься, а не теми, кто еще и не является гражданином нашего государства".

Для решения этих системных проблем, напомнил Медведев, президент РФ поставил в своем поручении жесткие сроки - до 1 февраля, и попросил проинформировать его о наработанных предложениях.