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Распространенность курения в РФ за последние 15 лет снизилась в два раза

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В РФ распространенность курения с 2009 года снизилась более чем в два раза - до 18,6%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Распространенность курения среди взрослых старше 15 лет: снижение в 2,1 раза - с 39,5% до 18,6%", - говорится в презентации, которую Мурашко продемонстрировал во вторник на II Всероссийском муниципальном форуме "Малая родина - сила России".

В презентации сообщается, что в начале 2000-х годов курил практически каждый второй взрослый россиянин, а среди мужчин распространенность была еще выше.

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"Мы видим, что наше законодательство сегодня в РФ - оно, в том числе, цитируется на международных площадках. Россия получила даже специальные награды за реализацию тех направлений по борьбе с курением. Это пока не полностью все инициативы реализованы, но видим, что это направление также должно идти", - отметил Мурашко.

Ранее со ссылкой на презентацию Мурашко сообщалось, что в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" в период с 2025-2030 гг. планируется, что потребление алкоголя будет сокращено до 7,8 литра, распространенность табака сократится до 16%, а доля ведущих здоровый образ жизни граждан увеличится до 13,6%.

При этом, как отмечалось в презентации министра, чрезмерное употребление алкоголя сокращает продолжительность жизни у мужчин и женщин соответственно на 5,9 и 4,7 года.

Михаил Мурашко Минздрав РФ
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